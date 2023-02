Dallas, 12. februarja - Kitajec Yibing Wu in Američan John Isner sta finalista teniškega turnirja ATP v Dallasu. Presenečenje turnirja je Wu, ki je v polfinalu ugnal prvopostavljenega Američana Taylorja Fritza s 6:7 (3), 7:5 in 6:4. Isner je s 3:6, 7:5 in 7:6 (4) izločil rojaka Jeffreyja Wolfa.