Argentinski teniški finale v Cordobi

Cordoba, 12. februarja - V finalu teniškega turnirja ATP v Cordobi v Argentini se bosta pomerila domača igralca Federico Coria in Sebastian Baez. Šestopostavljeni Coria je v polfinalu ugnal tretjepostavljenega in branilca naslova Španca Alberta Ramosa s 6:4 in 7:6 (2), četrti nosilec Baez pa Bolivijca Huga Delliena s 6:4 in 6:4.