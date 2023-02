Calcit brez Pleška do zmage v Mariboru, pomembne točke Salonita

Ljubljana, 11. februarja - V 18. krogu moškega državnega odbojkarskega prvenstva je največ pozornosti pritegnila tekma med Merkur Mariborom in Calcitom, ena od številnih medsebojnih obračunov teh dveh ekip v sezoni. Tudi tokrat sta tekmeca pokazala izenačenost, za odtenek boljši pa so bili vendarle Kamničani, ki so zmagali s 3:2.