Zmage vodilnih ekip, še najbolj so se mučile igralke Calcita

Ljubljana, 11. februarja - V 18. krogu ženskega odbojkarskega prvenstva so vodilne ekipe uspešno opravile svojo nalogo. Calcit, Nova KBM Branik in GEN-I Volley so zabeležili nove zmage, še najbolj so se morale za zmago potruditi Kamničanke, Ankarančanke so jih kar precej namučile in jim tudi odvzele niz.