Bayern in Borussia uspešno opravila generalki pred ligo prvakov

Berlin, 11. februarja - Nogometaši Bayerna iz Münchna in Borussie Dortmund so bili uspešni v 20. krogu nemškega prvenstva. Bavarci so na domačem stadionu premagali Bochum s 3:0, Borussia pa je bila v gosteh boljša od Werderja Bremna z 2:0. V derbiju kroga je Union Berlin po preobratu v drugem polčasu zmagal v Leipzigu z 2:1.