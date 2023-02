Anže Svit Požgaj v Zagrebu izboljšal slovenski rekord na 1000 m

Padova, 11. februarja - Anže Svit Požgaj (Slovan) je na dvoranskem atletskem tekmovanju v Zagrebu zmagal v teku na 1000 m in s časom 2:26,85 popravil slovenski rekord. Tekel pa je nekaj prej kot Žan Rudolf. Atlet ljubljanskega Massa in rekorder na 600 in 800 m je bil pozneje v Padovi sedmi s časom 2:26,86.