Izidi biatlona na SP v Oberhofu

* Izidi: - moški, sprint 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 23:21,7 (1) 2. Tarjei Boe (Nor) + 14,8 (0) 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 39,9 (1) 4. Johannes Dale (Nor) 43,6 (1) 5. Dmitro Pidručnji (Ukr) 53,4 (0) 6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 59,7 (1) 7. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 1:02,4 (0) 8. Johannes Kuehn (Nem) 1:04,8 (1) 9. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:08,9 (1) 10. Antonin Guigonnat (Fra) 1:09,0 (0) ... 33. Lovro Planko (Slo) 2:24,6 (1) 43. Anton Vidmar (Slo) 2:36,7 (0) 54. Alex Cisar (Slo) 2:47,2 (2) 63. Jakov Fak (Slo) 2:59,7 (2) ...