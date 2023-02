Monaco v prvem polčasu nadigral PSG

Monaco, 11. februarja - Nogometaši Monaca so v 23. krogu francoskega prvenstva doma premagali vodilni Paris Saint-Germain s 3:1. S tem so začasno skočili na drugo mesto lestvice pred Marseille in za Parižani zdaj zaostajajo za sedem točk. Tekma med Clermontom in Marseillom bi se morala začeti ob 21. uri, a se je zaradi nemirov navijačev začela s skoraj enourno zamudo.