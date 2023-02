Dnevnik o zdravstvu za zaprtimi vrati (11. 2.)

Ljubljana, 11. februarja - Nina Knavs v komentarju Zdravstvo za zaprtimi vrati piše o težavah pacientov, ki so ostali brez zdravnika. Za nekatere v novih ambulantah za neopredeljene ni prostora, upi, da vsaj v teh ambulantah ne bodo omejevali vpisov, so v Ljubljani skopneli hitreje od januarskega snega. Pravica do izbire zdravnika je okrnjena do skrajnosti.