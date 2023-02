New York, 11. februarja - V severnoameriški ligi NHL sta se zmag veselili ekipi Toronto Maple Leafs in New York Rangers. Kanadska zasedba je bila s 3:0 boljša od najslabše ekipe vzhodne konference Columbus Blue Jackets, medtem ko so Newyorčani s 6:3 ugnali peto ekipo zahoda Seattle Kraken.