Dobovec in Siliko Vrhnika do visokih zmag

Ljubljana, 11. februarja - V petek sta v 1. SFL do visokih zmag prišli futsalski ekipi Dobovec in Siliko Vrhnika. Do konca rednega dela prvenstva so ostali še trije krogi, tekmovanje pa se bo nadaljevalo 24. februarja. Prihodnji petek in sobota bosta namreč minili v znamenju razpletov pokalnih tekmovanj, saj bo na sporedu zaključni turnir moških ter finale ženskega pokala.