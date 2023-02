Newyorški borzni indeksi s tedenskim padcem

New York, 11. februarja - Newyorški borzni indeksi so teden sklenili s padci, a ne s prestrmimi. Vlagatelji se po dobrem uvodu v novo leto še vedno ne znajdejo, saj se inflacija znižuje prepočasi za spremembo denarne politike centralne banke Federal Reserve, še vedno pa ni jasno, ali bo letos prišlo do recesije. Najbolj so upadle tehnološke delnice.