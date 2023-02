Ob mednarodnem Darwinovem dnevu opozorila o hitrem uničevanju narave

Ljubljana, 11. februarja - Ob mednarodnem Darwinovem dnevu je ljubljanska univerza v petek gostila Boža Frajmana z Univerze v Innsbrucku, ki je predaval o evoluciji raznolikosti rastlin. Kar je evolucija ustvarjala skozi milijone in milijarde let, to pestrost rastlin, živali, gliv, mikroorganizmov, danes človek zelo hitro uničuje, zato govorimo o biodiverzitetni krizi, meni.