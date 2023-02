Nyon, 10. februarja - Argentinec Lionel Messi in Francoza Karim Benzema ter Kylian Mbappe so finalisti za nagrado The Best, ki jo podeljuje Mednarodna nogometna zveza Fifa. Nesporni favorit je Messi, ki je z Argentino postal svetovni prvak. Zmagovalec bo znan 27. februarja v Parizu.