Napadalec na Niko Kovač pogojno obsojen na pet mesecev zapora

Ljubljana, 10. februarja - Moški, ki je napadel direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, je bil pogojno obsojen na pet mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta, so za portal N1 pojasnili na tožilstvu. Na inštitutu so informacijo izvedeli iz medijev in jih preseneča, saj razen obvestila, da so podali predlog na sodišče, s tožilstva niso dobili druge informacije.