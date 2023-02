Ljubiteljem teka na smučeh od danes na voljo proga za tek v celjskem mestnem parku

Celje, 11. februarja - Ljubiteljem teka na smučeh je od danes na voljo zasnežena proga za tek v mestnem parku v Celju. Proga ima letos nekoliko spremenjeno traso in je tudi nekoliko daljša v primerjavi z lansko. V zimskih radostih lahko od danes uživajo tudi otroci, za katere so v mestnem parku uredili manjše sankališče, so sporočili z Mestne občine Celje.