V zbirkah Aleph in Lambda nova domača in prevodna dela

Ljubljana, 10. februarja - Center za slovensko književnost in društvo Škuc sta predstavila novosti zbirk Aleph in Lambda. V zbirki Aleph so izšle pesniške zbirke Lukasa Debeljaka, Blaža Božiča in hrvaškega avtorja Romea Mihaljevića ter roman Jane Putrle Srdić, v Škucovi zbirki pa med drugim roman v Kuvajtu rojenega avtorja Saleema Haddada in pesmi Čehinje Svatave Antošove.