Mesec pohvalil celjski sistem večgeneracijskega centra in zavoda Socio

Celje, 10. februarja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v sklopu današnjega obiska v Celju skupaj s celjskim županom Matijo Kovačem obiskal tamkajšnji večgeneracijski center in javni zavod Socio. Po njegovih besedah gre za primer dobre prakse, kar so mu s pohvalami na račun njegovega delovanja znali potrditi tudi uporabniki.