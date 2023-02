Erdogan priznal pomanjkljivosti v odzivu oblasti na potres

Gaziantep, 10. februarja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes priznal pomanjkljivosti v odzivu njegove vlade na uničujoče potrese, ki so v ponedeljek prizadeli jugovzhod Turčije in severozahod Sirije. Kot je dejal, prizadevanja njegove vlade glede iskanja in reševanja doslej niso potekala tako hitro, kot so upali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.