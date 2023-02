Uefa izžrebala četrtfinalne in polfinalne pare lige prvakinj

Ljubljana, 10. februarja - Evropska nogometna zveza je izžrebala pare četrtfinala in polfinala lige prvakinj. Wolfsburg, katerega članica je tudi Slovenka Sara Agrež, bo v četrtfinalu igral proti Paris Saint-Germainu, Roma Zare Kramžar in Nine Kajzba pa se bo merila z Barcelono. Preostala para sta Lyon - Chelsea in Bayern - Arsenal.