Tudi Telekom Slovenije začasno z brezplačnimi klici v Turčijo in Sirijo

Ljubljana, 10. februarja - Pri telekomunikacijskem operaterju Telekom Slovenija so zaradi katastrofalnega potresa, ki je ta teden opustošil Turčijo in Sirijo, svojim uporabnikom na navedenih območjih začasno uvedli brezplačen prenos podatkov, brezplačne klice in sporočila. Podoben ukrep sta pred tem že napovedala tudi A1 in Telemach.