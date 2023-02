Festival gorniškega filma v štirih dvoranah po Sloveniji

Ljubljana, 13. februarja - Vključno z drevišnjo otvoritveno projekcijo filma Ena za reko: Zgodba Save bo do 18. februarja v Cankarjevem domu (CD) v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovljici in Kinu Metropol v Celju potekal 17. Festival gorniškega filma. Organizatorji napovedujejo 29 filmov, štiri predavanja in pogovorni večer o gorniški literaturi.