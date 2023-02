Na Hrvaškem lani manj ponarejenega denarja kot leto prej, a več ponarejenih evrskih bankovcev

Zagreb, 12. februarja - Na Hrvaškem so lani iz obtoka umaknili 2025 ponarejenih evrskih kovancev, kar je za 74,9 odstotka manj kot leto prej, so sporočili iz hrvaške centralne banke (HNB). Iz obtoka so v letu 2022 umaknili tudi 437 ponarejenih bankovcev različnih valut, kar je za 45,8 odstotka manj kot leta 2021, povečalo pa se je število ponarejenih evrskih bankovcev.