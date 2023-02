Talum izdal katalog o svoji bogati umetniški zbirki

Kidričevo, 12. februarja - Kidričevski Talum ni le proizvajalec in predelovalec aluminija, pač pa se lahko pohvali tudi z obsežno, bogato in dragoceno zbirko sodobne slovenske likovne umetnosti. V tednu praznika kulture so predstavili katalog, ki ponuja celovit vpogled v zbirko, ki nastaja vse od leta 1992, ko so prvič donatorsko podprli likovno kolonijo na gradu Štatenberg.