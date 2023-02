Bryantov dres prodali za več kot pet milijonov evrov

New York, 10. februarja - Dražbena hiša Sotheby's je prodala dres legendarnega ameriškega košarkarja Kobeja Byranta, ki je v umrl v helikopterski nesreči leta 2020, za 5,8 milijona dolarjev oziroma 5,4 milijona evrov, je poročal ESPN. To je tretji najdražji športni dres, več sta stala le dres še enega ameriškega košarkarja Michaela Jordana in nogometaša Diega Maradone.