Vlada imenovala štiri predstavnike v svet Narodnega muzeja

Ljubljana, 10. februarja - Vlada je na četrtkovi dopisni seji v svet javnega zavoda Narodni muzej Slovenije imenovala štiri predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta zavoda. V svetu so po novem Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Nataša Kavčič, Bogomir Kovač in Toni Tovornik.