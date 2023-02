Danes prvič podelitev nagrade Historia moderna viva

Ljubljana, 13. februarja - Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino bo danes prvič podelilo nagrado Historia viva moderna za izvirno znanstveno monografsko delo s področja novejše in sodobne zgodovine. Prejel jo bo Jože Možina za monografijo z naslovom Slovenski razkol. Okupacija, razkol in začetki protirevolucionarnega odpora.