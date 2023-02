Ukrajina poroča o obsežnih ruskih napadih

Kijev, 10. februarja - Rusija je danes zjutraj z raketami in droni izvedla obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, je sporočil Kijev. Napade je izvedla v regijah Zaporožje in Harkov, pa tudi v prestolnici Kijev. Sirene za nevarnost zračnega napada so se oglasile po vsej državi. O žrtvah ni poročil, poročajo tuje tiskovne agencije.