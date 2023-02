Na gorenjskih smučiščih in sankališču več nesreč

Kranj, 10. februarja - Policisti z območja Policijske uprave (PU) Kranj so v četrtek obravnavali več nesreč na smučiščih in sankališču. Pri padcu se je huje poškodovala 63-letna smučarka, na sankališču pa sta v 58-letnico trčila sankača. Med smučanjem je padel tudi 66-letnik, ki so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s policije.