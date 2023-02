Murskosoboški in novomeški policisti prijeli voznika, ki sta prevažala tujce

Murska Sobota/Novo mesto, 10. februarja - Policisti so v četrtek v Murski Soboti ustavili voznika osebnega avtomobila tujih registrskih številk, ki je nezakonito prevažal štiri tujce. Na območju Rigonc pa so ustavili voznika kombija nemških registrskih oznak, ki je prevažal sedem državljanov Rusije. Oba voznika bosta s kazensko ovadbo privedena pred sodišče, so sporočili s policije.