V požaru v Radomerju skoraj v celoti pogorela hiša, škode za 35.000 evrov

Murska Sobota, 10. februarja - V četrtek je v naselju Radomerje v občini Ljutomer skoraj v celoti pogorela stanovanjska hiša. V požaru, v katerem je nastalo 35.000 evrov škode, je bila lažje poškodovana ženska. Požar so pogasili domači in okoliški gasilci, njegov vzrok pa še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.