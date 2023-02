V požarih v Čilu uničenih več kot 360.000 hektarjev gozdov

Concepcion, 10. februarja - Gozdni požari, ki so v zadnjem tednu opustošili osrednji del Čila, so uničili več kot 366.000 hektarjev površin, poročajo tuje tiskovne agencije. Aktivnih ostaja 323 požarov, od tega jih 90 gasilci še vedno nimajo pod nadzorom. Oblasti so najavile pomoč prizadetim, v nočnem času pa v nekaterih regijah uvedle tudi policijsko uro.