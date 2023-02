Nantes, 9. februarja - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu lige prvakov pripravili prijetno presenečenje. V Nantesu so domačo ekipo, sicer tretjo na lestvici skupine B, premagali z 32:31 (17:15) in tako prišli do tretje zmage oziroma šeste točke v ligi.