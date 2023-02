Zmage Barcelone, Crvene zvezde in Partizana

Ljubljana, 9. februarja - V 24. krogu evrolige so zmage zabeležili košarkarji Barcelone, Partizana in Crvene zvezde. Katalonci so se sredi Bologne oddolžili Virtusu za poraz pred dobrim mesecem v Barceloni, beograjska kluba pa sta bila prav tako v gosteh boljša od Bayern Münchna in Maccabi Tel Aviva.