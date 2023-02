Umrl legendarni skladatelj pop glasbe Bacharach

Los Angeles, 9. februarja - V starosti 94 let je v sredo na svojem domu v Los Angelesu umrl legendarni ameriški skladatelj pop glasbe Burt Bacharach, čigar hiti, med njimi I Say a Little Prayer, so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja kraljevali na vrhu glasbenih lestvic, poročajo tuje tiskovne agencije.