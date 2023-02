Na Kitajskem izurili veverice za iskanje drog

Chongqing, 10. februarja - V kitajskem mestu Chongqing so šest rdečih evrazijskih veveric izurili za odkrivanje drog na težko dostopnih mestih, so v četrtek poročali kitajski državni mediji. Metoda usposabljanja, ki so jo ob tem razvili, je po besedah strokovnjakov uporabna tudi za druge živalske vrste, poroča španska tiskovna agencija EFE.