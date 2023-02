Golob: Za pomoč Ukrajini so na vrsti velike članice EU

Bruselj, 9. februarja - Slovenski premier Robert Golob na današnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ne bo napovedal dodatne pomoči Ukrajini, je dejal ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Po njegovih besedah so zdaj na vrsti velike članice EU, ki "so se do zdaj držale nekoliko ob strani". Kasneje je pojasnil, da bo Slovenija še naprej pomagala.