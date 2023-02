V Šentjakobskem gledališču aktualizirana Mametova igra na temo sprevrženih odnosov

Ljubljana, 11. februarja - Na Šentjakobskem odru bodo drevi prvič postavili predstavo Seksualna perverzija, ki je nastala po besedilu ameriškega dramatika Davida Mameta. Posodobljeno igro, postavljeno v današnji čas in prostor, je režirala Sara Lucu, tematizira pa kompleksnost in toksičnost odnosov štirih posameznikov, zaznamovanih s surovim jezikom in vulgarizmi.