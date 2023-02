V čelnem trčenju na avtocesti pri italijanskem Tržiču umrla voznica

Tržič, 9. februarja - V nesreči na avtocesti pri italijanskem Tržiču je danes umrla 82-letna voznica, ki je pred tem nenadoma polkrožno obrnila in povzročila čelno trčenje, so sporočili lokalni viri. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe, med njimi mladoletnik in sovoznica pokojne, katere stanje naj bi bilo kritično, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.