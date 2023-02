Slovenski reševalni psi z vodniki v Turčiji delajo v ekstremnih razmerah

Ljubljana, 9. februarja - Po ponedeljkovih močnih potresih na prizadetih območjih v Turčiji pomaga tudi slovenska skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci. Po besedah vršilca dolžnosti direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Leona Behina so vsi dobro, vendar pa se je treba zavedati, da so razmere na terenu ekstremno zahtevne.