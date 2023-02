Moskva pozvala k preiskavi vpletenosti ZDA v sabotažo Severnega toka

Moskva/Washington/Oslo, 9. februarja - Rusija je danes podprla ugotovitev ameriškega raziskovalnega novinarja Seymourja Hersha, da za septembrsko sabotažo plinovodov Severni tok stojijo ZDA, in pozvala k preiskavi. Kot zapiše Hersh, je ameriška mornarica Norveški med Natovo vajo pomagala namestiti eksploziv na plinovode in ga nato daljinsko sprožila. Washington in Oslo trditve zanikata.