Na Nacionalnem inštitutu za biologijo optimizirali postopek digitalnega odkrivanja virusov

Ljubljana, 10. februarja - V času, ko so znanstveniki pospešeno iskali cepiva in zdravila za koronavirus, je vzporedno potekal tudi razvoj diagnostičnih metod za odkrivanje različnih virusov. V raziskave so se vključili tudi raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo, ki so optimizirali diagnostično metodo določitve virusa s pomočjo digitalne metode PCR, so sporočili.