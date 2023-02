Za podporo digitalizaciji in infrastrukturnim ter inovacijskim projektom EU na voljo do 60 milijonov evrov

Bruselj, 9. februarja - Evropska komisija je podpisala sporazum z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) v vrednosti do 60 milijonov evrov. Preko sporazuma bo banka zagotovila svetovalno podporo za infrastrukturne projekte, digitalizacijo in inovacijske projekte v državah EU, so sporočili iz Bruslja.