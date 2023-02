Vrata odpirajo sejem Alpe-Adria ter sejmi okusov Gastexpo

Ljubljana, 15. februarja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo vrata danes odprl 33. sejem Alpe-Adria, ki v ospredje postavlja zeleni in aktivni turizem ter kamping in karavaning. Tudi letos osrednjo turistično prireditev v regiji spremljajo mednarodni strokovni sejmi okusov Gastexpo. Obiskovalce sejemski prireditvi vabita do vključno sobote.