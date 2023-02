Umrla srbska in najstarejša igralka na svetu Branka Veselinović

Beograd, 9. februarja - V Beogradu je v 105. letu starosti umrla igralka Branka Veselinović. Lani so jo razglasili za najstarejšo igralko na svetu. V svoji karieri je zaigrala v več kot 100 predstavah v gledališču in več kot 50 televizijskih serijah in filmih, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.