Na podgorjanski cesti pri Novem mestu popolna zapora mosta prek potoka Sovpat

Novo mesto, 10. februarja - Pri prenovi enokilometrskega lokalnega cestnega odseka med Gabrjem in Pangrč Grmom pod Gorjanci pri Novem mestu bodo danes za promet zaprli most prek potoka Sovpat. Do junija ga bodo preusmerili na cestno povezavo Gabrje-Hrušica-Črmošnjice-Stopiče-Dolž-Pangrč Grm in v obratni smeri, so sporočili z novomeške občine.