EU zavezana iskanju odgovornosti za zločine v Ukrajini

Bruselj, 10. februarja - Evropska unija je zavezana temu, da bodo tisti, ki so odgovorni za vojne zločine v Ukrajini, odgovarjali, so voditelji držav članic zapisali v sklepih vrha EU, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Podprli so vzpostavitev mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije nad Ukrajino in mirovni načrt Zelenskega.