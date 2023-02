Južnokorejci zaradi goljufanja oglobili več nemških avtomobilskih proizvajalcev

Seul, 9. februarja - Južnokorejske oblasti bodo nemškim avtomobilskim družbam BMW, Mercedes-Benz in Audi naložile milijonske globe zaradi prirejanja naprav za zmanjševanje izpustov dizelskih motorjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot so ugotovile, so se družbe glede spornega ravnanja tudi medsebojno usklajevale.