Na Ljubljanski borzi dopoldne rast indeksa

Ljubljana, 9. februarja - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi okrepil za 1,84 odstotka. V prvi kotaciji so največjo rast zabeležile delnice Cinkarne Celje, skoraj 4,5-odstotno. Za več kot dva odstotka so se okrepile tudi delnice Petrola in NLB. Vlagatelji najbolj povprašujejo po slednjih.