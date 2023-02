Sarajevo, 12. februarja - Trgovska veriga Lidl bo razširila svoje poslovanje na Bosno in Hercegovino, so potrdili v podjetju. Po poročanju lokalnih medijev bodo zaposlili 2000 ljudi. Lidl je prisoten že v 31 evropskih državah, med drugim tudi na Hrvaškem in v Srbiji, ter v ZDA in Hongkongu.